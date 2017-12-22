Выбраны лучшие проекты фирменного стиля поликлиник Москвы

В пятницу, 22 декабря, на портале «Активный гражданин» завершилось голосование на лучший проект фирменного стиля поликлиник Москвы. В тройку победителей вошли Студия Артемия Лебедева, Коммуникационное агентство DPG и ИП Тихонов, они получат гранты по 5 миллионов рублей.

“Жители Москвы давно достойны получить современный, легкий для восприятия, приятный дизайн медицинских учреждений, создающий комфортную и доброжелательную атмосферу в них”, – заявил член Совета Гильдии Маркетологов Олег Глазунов. Также он отметил прозрачность системы голосования в этом проекте и адекватность выделенной суммы.

В ближайшее время мэрия Москвы определит окончательного победителя и приступит к реализации его проекта, для этого из городского бюджета выделят 150-800 миллионов рублей. По приказу столичного департамента здравоохранения будут заменены вывески, информационные стойки, а также другие элементы оформления поликлиник. Отмечается, что для детских, взрослых и стоматологических поликлиник оформление будет разным.