Выдвижение Гордон на выборах президента РФ вызвало волну обсуждений в соцсетях

В понедельник, 30 октября, в российских СМИ главной темой дня стало объявление журналистки и правозащитника Екатерины Гордон о том, что она хочет воспользоваться своим правом и баллотироваться в президенты России.

На странице «Радио Свобода» в Facebook даже провели небольшой опрос среди читателей по поводу того, кто наберет больше голосов — Гордон или Собчак? Эта тема вызвала волну обсуждения среди читателей социальных сетей. Среди них многие поддерживают не саму кандидатуру Гордон в качестве будущего президента, а ее цель – усилить защиту прав женщин и детей. Именно этими вопросами Екатерина занимается последние годы.

«Гордон правильно поднимает эту тему! Конечно, вряд ли она будет президентом, но стоит прокричать о том, что государство обязано обеспечить алименты женщине здесь и сейчас, а потом уже разбираться с отцами, которые не оказывают помощь бывшей жене и детям», — написала Валентина Лешкова.

Многие же считают, что такие кандидаты как Собчак и Гордон не имеют шансов на победу, так как у власти должны стоят грамотные, умеющие управлять страной политики. А обеим журналисткам, чтобы создать интригу, предлагают сменить фамилии или поменяться ими.

Ранее «Практика» сообщала, что предвыборной кампанией Екатерины Гордон станет защита прав детей и женщин России.