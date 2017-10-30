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30 октября, в 17:25
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Выдвижение Гордон на выборах президента РФ вызвало волну обсуждений в соцсетях

Журналистка борется за защиту прав женщин и детей

В понедельник, 30 октября, в российских СМИ главной темой дня стало объявление журналистки и правозащитника Екатерины Гордон о том, что она хочет воспользоваться своим правом и баллотироваться в президенты России.

На странице «Радио Свобода» в Facebook даже провели небольшой опрос среди читателей по поводу того, кто наберет больше голосов — Гордон или Собчак? Эта тема вызвала волну обсуждения среди читателей социальных сетей.  Среди них многие поддерживают не саму кандидатуру Гордон в качестве будущего президента, а ее цель – усилить защиту прав женщин и детей. Именно этими вопросами Екатерина занимается последние годы.

«Гордон правильно поднимает эту тему! Конечно, вряд ли она будет президентом, но стоит прокричать о том, что государство обязано обеспечить алименты женщине здесь и сейчас, а потом уже разбираться с отцами, которые не оказывают помощь бывшей жене и детям», — написала Валентина Лешкова.

Многие же считают, что такие кандидаты как Собчак и Гордон не имеют шансов на победу, так как у власти должны стоят грамотные, умеющие управлять страной политики. А обеим журналисткам, чтобы создать интригу, предлагают сменить фамилии или поменяться ими.

Ранее «Практика» сообщала, что предвыборной кампанией Екатерины Гордон станет защита прав детей и женщин России.

 

 


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diamondmdv diamondmdv
Гость
diamondmdv diamondmdv

Это же надо, как прикормили то голодных блондинок из журналистики, только все одно — не отработают)

2 дней 4 часов назад
Лариса
Гость
Лариса

К чему бы ВСЕ БЛЯ……. ПОДАЛИСЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ

2 дней 1 час назад
Ольга
Гость
Ольга

Не та ли это скандальная, склочная особа, бывшая то ли жена, то ли сожительница Александра Гордона? Помнится, в программе » Остаться в живых», она кошмарила коллектив на «необитаемом » острове: ужасное впечатление!

1 день 21 часов назад
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