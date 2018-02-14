Сегодня:
$
Нефть
Золото
14 февраля, в 16:52
Новости

Выход российских космонавтов в открытый космос состоится 8 августа

Им предстоит установить новую антенну

Два российских космонавта выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции 8 августа 2018 года.

Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли, сообщает “Интерфакс“. “Следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции запланирован на 8 августа. В открытый космос выйдут россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев”, – сказал источник.

Космонавты должны будут смонтировать приемопередающую антенну немецко-российского проекта ICARUS на внешней стороне станции. Оборудование доставит на МКС космический “грузовик” “Прогресс МС-08”.

В субботу, 3 февраля, российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили рекорд пребывания в открытом космосе. Они пробыли за пределами станции 8 часов 7 минут.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 февраля, в 10:12
Превзошли орбиту Марса: Tesla Илона Маска движется к поясу астероидов
Новости
13 февраля, в 16:17
MoodExplorer: создано мобильное приложение для определения эмоций
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?

Оставить комментарий

avatar