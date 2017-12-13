В Ростове-на-Дону состоялся суд, на котором был вынесен приговор по делу о захвате заложников в Буденновске.

Двух членов банды Шамиля Басаева Магомеда Маздаева и Рамзана Белялова признали виновными в терроризме и приговорили к 13 и 15 годам лишения свободы, сообщает Первый канал.

Обвиняемые не признают свою вину и утверждают, что никогда не занимались бандитизмом и похищением людей. Один из осужденных был задержан три года назад, второй – чуть более двух лет назад.

Согласно собранным документам и расследованию выяснилось, что они состояли в группировке террористов, которые напали на Буденновск в июне 1995 года. Террористы атаковали ОВД, административные и жилые здания, взяли в заложники 1600 человек, которых держали в здании больницы.

После проведенной спецоперации некоторым бандитам удалось скрыться, так как они прикрывались людьми. Во время теракта погибли 129 человек, сотни получили ранения.