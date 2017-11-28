Выручка аукционного дома Christie’s от русских торгов составила $17,6 млн

Аукционный дом Christie’s назвал прошедшие в Лондоне торги предметами русского искусства самыми успешными с 2014 года.

Как сообщает ТАСС, выручка составила 17,6 миллиона долларов.

Отмечается, что всего на аукционе в столице Великобритании было продано 76 процентов лотов. Это составляет 85 процентов относительно предварительной оценки.

В торгах приняли участие 282 клиента из 35 разных стран, около 90 человек участвовали в аукционе в режиме онлайн, отметил представитель Christie’s.

Топ-лотом аукциона стало полотно русской художницы первой половины XX века Натальи Гончаровой. Ее картина “Натюрморт с чайником и апельсинами ушла с молотка за 3,2 миллиона долларов, что в пять раз превысило нижнюю планку предварительных оценок.

Еще один рекорд был установлен в ходе торговли предметами декоративно-прикладного искусства. Так, экземпляры коллекции из мастерской Фаберже были проданы за 2,6 миллиона долларов.