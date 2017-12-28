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Выставка Дугласа Киркланда “За кулисами” впервые пройдет в Москве

Фотограф снимал съемочный процесс десятков голливудских фильмов

Первая в России выставка популярного голливудского фотографа Дугласа Киркланда откроется 17 январе в московском Центре фотографии братьев Люмьер. В экспозицию войдут главные работы Киркланда, в том числе фотографии съемочного процесса десятков голливудских фильмов, а также известные серии снимков с Мэрилин Монро 1961 года и Коко Шанель 1962 года.

Стоимость билетов составит от 200 до 430 рублей, дети до 16 лет в сопровождении родителей смогут посетить выставку бесплатно, сообщается на сайте Центра фотографии братьев Люмьер.

Дуглас Киркланд – один из самых известных американских фотографов. В течение своей 60-летней карьеры он сделал фотографии съемок более 170 фильмов, например, “Титаника” и “Великого Гэтсби”. Также фотограф работал с Миком Джаггером, Стингом, Арнольдом Шварценеггером, Морганом Фрименом, Леонардо Ди Каприо, Марлен Дитрих и другими известными личностями.


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