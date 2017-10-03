Выставка фотографий «Крым-Кавказ» пройдет в Краснодаре

В четверг, 5 октября, в 15:00 по местному времени в Краснодаре в историко-археологическом музее имени Фелицына пройдет церемония открытия экспозиции фотографий «Крым-Кавказ».

Как сообщает официальный интернет-портал министерства культуры Краснодарского края, на выставке будут представлены 80 работ. Отмечается, что это арт-фотографии, портреты, натюрморты, пейзажи и жанровые снимки.

Экспозиция стала результатом проекта «Фотокруг — 2017», она уже успела пройти в пяти городах. Известно, что в мероприятии примут участие восемь фотообъединений Адыгеи, Крыма и Кубани.

В субботу, 7 октября, в рамках выставки пройдут лекции представителей Краснодарского фотоклуба Сергея Лексина и Александра Хорошилова, а также состоится творческая встреча с членом Ассоциации евразийских фотографов и одним из участников Союза журналистов России Сергеем Поливцом.

Все желающие смогут посетить данное мероприятие до 20 октября.