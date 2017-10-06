Выставка «Ленин в октябре» пройдет в музее Мамина-Сибиряка

В Екатеринбурге на выходных в музее Мамина-Сибиряка пройдет выставка «Ленин в октябре», на которой представят 13 графических листов в технике линогравюры.

Они были сделаны в 1970 году к 100-летию со дня рождения Ленина, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.

Выставка организована в рамках III Всероссийского биеннале-фестиваля графики «УРАЛ-ГРАФО». Художник Георгий Малаков представил образ Ленина в совершенно новом ключе. Ленин в его работах эмоциональный, жизнерадостный, энергичный человеком.

Экспозиция будет доступна для просмотра всем желающим в музее Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге в рабочие часы.

В этом году отмечается столетие русской революции, поэтому данная выставка выглядит особенно интересной и значимой.