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Очевидец сообщил о взрыве в Санкт-Петербурге

В результате происшествия госпитализированы по меньшей мере десять человек

Очевидец по имени Сергей рассказал журналистам о взрыве в магазине Санкт-Петербурга, произошедшем в среду. «Проходил мимо… услышал взрыв и подошёл сюда уже», — сказал очевидец. По его словам, «говорили, что в камере хранения был оставлен пакет», и эта версия будет проверяться, сообщает сайт телеканала Russia Today.

Кроме того, Сергей отметил, что хлопок можно было услышать на расстоянии около 500 м, а сам инцидент произошёл в 18:50.

Ранее в СК сообщили, что причиной взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.


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