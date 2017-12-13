WADA не представило фактов махинаций россиян с допингом

Международная федерация студенческого спорта не получила от WADA доказательств того, что россияне скрывали положительные допинг-тесты на Универсиаде-2013, которая проходила в Казани.

Впервые речь о сокрытии допинг-тестов зашла в июле 2016 года: об этом сообщил Ричард Макларен, глава независимой комиссии WADA. Однако, после того, как FISU запросила доказательства и соответствующие данные, WADA не смогла их предоставить, пишет ТАСС со ссылкой на Эрика Сенронда, генерального секретаря FISU.

При этом, Сенрод подчеркнул, что если будут получены неопровержимые доказательства антидопинговых нарушений, то FISU примет соответствующие меры.