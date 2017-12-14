Walt Disney купит активы 21st Century Fox более чем на $52 млрд

Компания Walt Disney сообщила о покупке части активов 21st Century Fox на $52,4 миллиарда.

Об этом пишет “Интерфакс” со ссылкой на пресс-релиз компании. Среди активов телевизионные и киностудии, а также каналы кабельного телевидения. Кроме того, Disney возьмет на себя долг 21st Century Fox, который составляет около $13,7 миллиардов. В итоге сумма сделки составит более $66 миллиардов.

“Активы 21st Century Fox являются хорошим дополнением к активам Disney и позволят компании создавать более привлекательный контент, устанавливать больше прямых связей с потребителями по всему миру и обеспечивать пользователям более интересные впечатления, вне зависимости от того, где и что они выбирают”, – рассказали в Disney.

Twentieth Century Fox, согласно сделке, получит 0,2745 акции Disney за каждую бумагу, для этого компании потребуется выпустить около 515 миллионов новых акций. Таким образом, доля 21st Century Fox в Disney составит 25%.