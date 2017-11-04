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Warner Bros. планирует создать сериал по мотивам «Властелина колец»

Сейчас ведутся переговоры с продюсерской компанией Amazon Studios

Киноконцерн Warner Bros. ведет переговоры с продюсерской компанией Amazon Studios о создании сериала, основанного на романах Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».

Источник в Amazon рассказал, что основатель компании Джефф Безос лично участвует в переговорах, сообщает портал Variety. Безос является поклонником научной фантастики.

В переговорах также участвует компания Tolkien Estate, которая управляет имуществом писателя. Представители Amazon и Warner Bros. отказались от комментариев.

Тот факт, что сериал «Властелин колец» покупает Warner Bros., говорит о налаживании отношений между студией и компанией Tolkien Estate, которые в июле урегулировали массовый иск, тянувшийся с 2012 года. Условия урегулирования не были раскрыты, но в юридической документации было указано, что судебные расходы не должны быть присуждены судом и что ни одна из сторон не имеет права взыскивать сборы или издержки.


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