XI экологический форум «Природа без границ» пройдет в Приморье

XI международный экологический форум «Природа без границ» пройдет во Владивостоке на острове Русский 30-31 октября, он соберет сотни специалистов из России, Японии, Кореи и Китая, чтобы обсудить актуальные вопросы, касающиеся охраны окружающей среды, в числе которых решение проблемы загрязнения природных территорий и атмосферы, создание национального парка Бикин и сохранение численности животных, занесенных в Красную книгу.

О подготовке к форуму рассказала глава отдела департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Алена Чижова, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края. Она подчеркнула, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому в рамках мероприятия будут подведены итоги экологических акций, проведенных в течение года.

«На форуме представители бизнеса, общества, органов власти обсудят наиболее важные животрепещущие темы, затрагивающие не только наш регион, но и другие субъекты Российской Федерации. Кроме того, уже традиционная тема, которая всегда остается популярной, – это экологическое образование и просвещение», — поделилась Чижова.

В рамках форума в течение двух дней параллельно будут проходить пять круглых столов. Отмечается, что программа мероприятия довольно обширная. Эксперты рассмотрят все предложения участников. По итогам форума озвучат резолюцию, которая будет учитываться при дальнейшей работе в Приморском крае.