XIX фестиваль молодежи и студентов открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

На мероприятие съехалось около 200 участников с разных стран, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. В фестивале также принимают участие уральские студенты и члены правительства Свердловской области.

Торжественная церемония открытия всемирного фестиваля прошла в 14 российских городах, а также в Сочи — главной площадке мероприятия.

Губернатор региона Евгений Куйвашев отметил, что областная программа фестиваля поможет перейти на новый этап международного сотрудничества и объединить людей вокруг идеи справедливости.

Ранее «Практика» писала, что в Сочи поехали 175 участников фестиваля из Свердловской области. Они специализируются в области журналистики, искусства и творчества, спорта и здорового образа жизни.