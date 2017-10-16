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XIX фестиваль молодежи и студентов открыли в Екатеринбурге

Участниками мероприятия стали 200 специалистов из разных стран

В Екатеринбурге состоялось открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

На мероприятие съехалось около 200 участников с разных стран, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. В фестивале также принимают участие уральские студенты и члены правительства Свердловской области.

Торжественная церемония открытия всемирного фестиваля прошла в 14 российских городах, а также в Сочи — главной площадке мероприятия.

Губернатор региона  Евгений Куйвашев отметил, что областная программа фестиваля поможет перейти на новый этап международного сотрудничества и объединить людей вокруг идеи справедливости.

Ранее «Практика» писала, что в Сочи поехали 175 участников фестиваля из Свердловской области. Они специализируются в области журналистики, искусства и творчества, спорта и здорового образа жизни.


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