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XIX съезд КПК вписал имя Си Цзиньпина в устав Компартии

Более 2,3 тысяч делегатов приняли решение единогласно

XIX съезд Коммунистической партии Китая включил положения об идеях председателя КНР Си Цзиньпина  в ее обновленный устав. Си Цзиньпин продвигает мышление о новой эре социализма с китайской спецификой.

Решение было принято единогласно: свое «за» сказали больше 2,3 тысяч делегатов от 90-миллионной партии, пишет ТАСС. Это не единственное важное решение, принятое на съезде — также там подвели итоги последней «пятилетки» и продумали план на следующую.

Включение имени Си Цзиньпина в основополагающий партийный документ — первый случай после аналогичного включения имени Мао Цзэдуна. Событие считается уникальным: в идеологической базе Компартии упоминаются всего три человека — Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и Си Цзиньпин.


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