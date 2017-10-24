XIX съезд КПК вписал имя Си Цзиньпина в устав Компартии

XIX съезд Коммунистической партии Китая включил положения об идеях председателя КНР Си Цзиньпина в ее обновленный устав. Си Цзиньпин продвигает мышление о новой эре социализма с китайской спецификой.

Решение было принято единогласно: свое «за» сказали больше 2,3 тысяч делегатов от 90-миллионной партии, пишет ТАСС. Это не единственное важное решение, принятое на съезде — также там подвели итоги последней «пятилетки» и продумали план на следующую.

Включение имени Си Цзиньпина в основополагающий партийный документ — первый случай после аналогичного включения имени Мао Цзэдуна. Событие считается уникальным: в идеологической базе Компартии упоминаются всего три человека — Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и Си Цзиньпин.