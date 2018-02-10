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10 февраля, в 17:57
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XVIII Зимние дипломатические игры прошли в Подмосковье

Российская сборная заняла пять первых мест

В День дипработника, 10 февраля, в Нахабино (Подмосковье) прошли XVIII Зимние дипломатические игры, в которых приняли участие 20 стран.

Соревнования прошли в шести видах спорта – биатлон, хоккей, лыжи, настольный теннис, бильярд и мини-футбол, сообщает ТАСС. Сборная российского МИД выступила в состязаниях под национальным флагом РФ.

Всего команде России удалось занять пять первых мест – сборная одержала победу в хоккее, лыжах (среди женщин), настольном теннисе (среди мужчин), бильярде и биатлоне. В настольном теннисе среди женщин сборная уступила Южной Корее, в лыжах среди мужчин – Европейской комиссии, а в мини-футболе – Казахстану.

По словам начальника ГлавУпДК при МИД России Алексея Изотова, соревнования обеспечивают взаимопонимание среди дипломатов. На мероприятии они имеют возможность пообщаться в неформальной обстановке.


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