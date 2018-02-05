Верните свободу врача: Мосгорсуд освободил Елену Мисюрину

Мосгорсуд освободил из под ареста врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную за врачебную ошибку на два года лишения свободы. До вступления приговора в законную силу Мисюрина будет на свободе под подпиской о невыезде.

Об изменении меры пресечения просили одновременно и защита, и обвинение. Гематолог была освобождена из-под стражи прямо в зале суда. Мисюрина будет на свободе, пока будут рассматриваться жалобы на ее приговор. При этом дату разбора жалоб Мосгорсуд еще не назначил.

Отмечается, что потерпевшие и их адвокат в заседании суда не участвовали.

“Я предлагаю себя посадить в эту клетку”

Лично высказаться в защиту осужденной явился на заседание Мосгорсуда известный детский доктор Леонид Рошаль. Он выступил как представитель защиты на прениях сторон. Заявление Рошаля приводит ТАСС.

“Я вижу, что происходит необьяснимая травля врачебного сообщества, поэтому я пришел сюда и прошу за Мисюрину. Я предлагаю себя посадить в эту клетку, но освободить Мисюрину”, – заявил Рошаль. Он добавил, что видит Мисюрину в первый раз, но совесть заставила его “прийти сюда и сказать эти слова”.

После объявления решения суда Леонид Рошаль сказал, что врачебная общественность теперь может вздохнуть свободнее.

Предыстория

Москвичка Елена Мисюрина, кандидат медицинских наук, работала врачом-гематологом в частной клинике “Генотехнологии”. В июне 2013 года после проведенной ею требанобиопсии – рутинной процедуры забора образца костного мозга – у одного из пациентов начались осложнения. Через несколько дней он скончался в другой частной клинике, куда его привезли с подозрением на острый аппендицит. Стоит отметить, что у пациента был диагностирован ряд тяжелых заболеваний (включая рак) еще до его обращения в “Генотехнологии”.

Врач-гематолог узнала о смерти пациента только в феврале 2014 года, когда ей пришел запрос из СК РФ.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Мисюрину к двум годам лишения свободы в колонии за оказание медицинских услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть пациента. Обвинение базировалось на двух экспертизах 2014 и 2015 года, утверждавших, что смерть пациента наступила от биопсии. Однако данные экспертные заключения противоречат друг другу в деталях. Также стоит отметить, что следствие учло результаты вскрытия, произведенного паталогоанатомом из “Медси” – частной клиники, где скончался пациент уже после того, как ему сделали биопсию в “Генотехнологиях”.

Общественность негодует вслед за врачами



Медицинские круги единодушно высказались против наказания Мисюриной. Онлайн-петиция “Верните свободу врачу” собрала уже более 60 тысяч подписей. В ней говорится, что “сообщество российских врачей и медработников… считает приговор, вынесенной доктору Мисюриной неправовым и обусловленным политическими пропагандистскими целями в ходе объявленной Следственным Комитетом РФ кампании по масовому обвинению медработников во врачебных ошибках, нанесении вреда пациентам”.

Медики считают, что приговор может создать опасный прецедент – врачи станут отказываться от эффективных способов лечения, которые могут иметь риски и побочные эффекты, в пользу консервативных и бесполезных методов.

В социальных сетях проходит кампания с хештегом #яЕленаМисюрина, в которой уже приняли участие тысячи врачей. Участники требуют признать Мисюрину невиновной и напоминают, что работа врача всегда сопряжена с риском.

Случаем Мисюриной обеспокоился даже мэр Москвы Сергей Собянин. В своем Twitter-аккаунте он призвал расследовать дело максимально корректно и объективно, поскольку это важно и для врачебного сообщества, и для пациентов. Департамент здравоохранения мэрии Москвы предложил помочь адвокатам Мисюриной на апелляции.

Реакция на освобождение

Как и следовало ожидать, медики и СМИ приветствовали решение Мосгорсуда об освобождении Мисюриной. Однако ряд пользователей соцсетей поставили под сомнение смягчение меры пресечения, очевидно считая, что врач действительно виновна в гибели пациента.

Некоторые пользователи также удивляются непостоянству российского правосудия. Мнения такого рода резюмировал своим комментарием к новости об освобождении Мисюриной на официальной странице RT пользователь ВК Юрий Куликов: “Захотели – посадили. Захотели – отпустили”.