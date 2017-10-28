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28 октября, в 17:38
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Yamaha провела соревнование между роботом и профессиональным гонщиком

Мотоциклист обогнал Motobot на 31,74 секунды

Японская компания Yamaha выставила робота-мотоциклиста Motobot против профессионального гонщика Валентино Росси. Итальянец одержал победу в заезде, обогнав своего роботизированного соперника на 31,74 секунды.

Об этом сообщает интернет-портал N+1. Заезд был снят на видео и опубликован на канале компании в YouTube.

 

Расстояние, которое проехали гонщики, не уточняется, но известно, что в заезде им пришлось сделать только один круг. Росси успел к финишу за 85,74 секунды, а Motobot — за 117,50 секунды. Такой неудачный результат объясняется тем, что робот двигался по заранее определенному маршруту и не мог сократить расстояние, ориентируясь на месте. Тем не менее он учитывал ускорение, сопротивление воздуха, торможение двигателем, состояние дороги и крен.

Робот-мотоциклист, по внешнему виду напоминающий человека, Yamaha представила еще два года назад. Однако в состоявшейся гонке участвовала модернизированная версия, способная разгоняться до 200 километров в час по прямой, тогда как его предшественник мог достигать только 100 километров в час.


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