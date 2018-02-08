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08 февраля, в 10:44
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Яндекс будет транслировать Олимпийские игры

Соревнования можно посмотреть на главной странице поисковика

На главной странице Яндекса можно будет посмотреть прямые трансляции и записи всех соревнований Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает RG.RU, также сервис будет транслировать церемонию открытия и закрытия Олимпиады.

Прямой эфир стартует в четверг, 8 февраля, за сутки до официального открытия Олимпийских игр. В этот день Яндекс покажет соревнования по керлингу, а также прыжкам с трамплина.

На главной странице поисковика доступно расписание всех предстоящих спортивных программ Олимпиады.

Напомним, Praktika.ru регулярно освещает наиболее значимые события Олимпийских игр-2018.


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