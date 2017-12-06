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06 декабря, в 10:25
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“Яндекс” подвел музыкальные итоги 2017 года

Зарубежных исполнителей слушают чаще, чем русскоязычных

Сервис “Яндекс.Музыка” подвел итоги уходящего 2017 года. В этом году в общероссийском списке самых популярных треков всего четыре песни на русском языке.

На первом месте рейтинга оказался британский поп-музыкант Эд Ширан с песней Shape Of You. Второе место досталось пуэрториканцам Луису Фонси и Дэдди Янки. Наибольшей популярностью на сервисе пользовалась их композиция Despacito, сообщает ТАСС.

На третьей строчке Attention американского певца Чарли Пута, на четвертой – группа Portugal с композицией Feel It Still, а инди-группа Imagine Dragons попала в рейтинг сразу с двумя песнями – Believer и Thunder.

Группа Burito с песней “По волнам” оказалась единственным отечественным музыкальным коллективом в рейтинге. Три другие русскоязычные песни были записаны украинскими артистами. Это песня “Тает лед” группы “Грибы”, Светлана Лобода с песней “Случайная” и “Неделимы” дуэта Artik&Asti.

Ранее «Практика» писала о том, что «Яндекс.Музыка» разработала бота для Telegram.


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