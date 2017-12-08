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08 декабря, в 16:05
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“Яндекс” провел первую «Дзен-пятницу»

Трансляция с мероприятия доступна на Youtube

Российская компания “Яндекс” провела 8 декабря первое мероприятие под названием «Дзен-пятница». По словам организаторов, такие «Пятницы» будут проходить каждый квартал и каждый раз будут приглашаться интересные гости, которые поделятся и вдохновят аудиторию на новые открытия.

В этот раз выступили представители Look At Media, Meduza, издательского дома «Комитет», The Bell, i-Karma и Wildjam. Они рассказали, как построить бизнес на разных платформах, как правильно монетизировать аудиторию на разных площадках и какие форматы лучше выбрать.

Также в качестве выступающих были представители Lenta.ru и Republic, «Калашников Media» и Pornhub, «Дружко шоу» и «Проекта 1917».


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