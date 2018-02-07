“Яндекс.Такси” и Uber закрыли сделку по объединению бизнеса

“Яндекс.Такси” и Uber закрыли сделку по объединению сервисов. Они инвестировали $100 млн и $225 млн соответственно в новую компанию – теперь на ее балансе около $400 млн. В целом же, совместный бизнес двух гигантов транспортного бизнеса оценивается более чем в $3,8 млрд.

Большая часть компании принадлежит “Яндексу” – ему принадлежит 59,3%. 36,9% – доля Uber, а еще 3,8% – процент сотрудников. Стоит отметить, что сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой, пишет Interfax.

Напомним, ранее Praktika.ru не раз рассказывала о том, что сервисы по онлайн-заказу такси “Яндекс” и Uber решили объединить свой бизнес в ряде стран – в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После объединения оба сервиса по-прежнему будут доступны пассажирам – изменения коснутся работы таксопарков и водителей.