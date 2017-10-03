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03 октября, в 16:14
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«Яндекс. Такси» внедрит систему распознавания усталости водителей

В тестировании, которое пройдет в конце 2017 года, примут участие 500 таксистов

Российская таксомоторная компания «Яндекс.Такси» в 2018 году планирует установить в автомобилях таксистов систему распознавания усталости водителя.

Об этом рассказал гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, сообщает ТАСС. Высокоскоростные камеры будут максимально точно замерять частоту моргания таксистов.

Худавердян отметил, что компания разрабатывает технологию, благодаря которой можно будет видеть глаза каждого водителя онлайн. Если таксист начнет часто моргать или закрывать глаза дольше обычного, значит, он сильно устал и ему больше нельзя давать заказы, пока он не отдохнет.

Тестирование новой системы проведут в конце 2017 года. Для этого отобраны 500 водителей, в автомобили которых установят высокоскоростные камеры.

После всех необходимых доработок систему внедрят во все автомобили компании.


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