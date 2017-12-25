Яндекс заблокирует рекламу неподходящего формата

С февраля 2018 года Яндекс прекращает использование на своих площадках рекламы, форматы которой раздражают пользователей.

Также их будут фильтровать в Яндекс.Браузере, сообщает компания в своем блоге. По результатам исследования (PDF) IAB Russia, некоторые форматы интернет-рекламы сильно раздражают российских пользователей. Ассоциация не рекомендует их использовать.

«Ни один из перечисленных форматов не будет появляться на сайтах Яндекса и любых ресурсах, открываемых в Яндекс.Браузере. Мы также прекратим продажу таких форматов на площадках-партнерах Рекламной сети Яндекса», – написано в сообщении.

Самой раздражающей рекламой на компьютерах оказался статичный блок на весь экран, который появляется после загрузки страницы. Также будут блокировать большие всплывающие окна по центру экрана, рекламные видеоролики со звуком перед содержимым страницы, баннеры во всю ширину экрана высотой 250 пикселей и 200 пикселей.

На мобильных устройствах будут блокировать баннеры на весь экран и рекламные видеоролики со звуком внутри содержимого сайта.