Январь-2018 стал одним из самых теплых в Москве

Январь 2018 года вошел в тройку самых теплых январей в Москве за всю историю метеонаблюдений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову. Отмечается, что в январе текущего года средняя температура превысила норму почти на пять градусов.

“Погоду в этом месяце определяли циклоны, было много южных циклонов, которые давали значительное количество осадков и значительные порции тепла”, – отметила Позднякова.

По ее словам, еще более теплая погода была зафиксирована в январе 2007 года, когда средняя температура воздуха в течение месяца была на семь градусов выше допустимой нормы.

Также специалист метеобюро отметила, что текущая зима побила рекорд и по количеству осадков. Ранее Praktika.ru передавала, что в мэрии Москвы пообещали убрать сугробы, высота которых достигает 47 сантиметров, в течение пяти дней.