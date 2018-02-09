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09 февраля, в 17:43
Новости

Январь-2018 стал одним из самых теплых в Москве

Средняя температура воздуха превысила норму почти на пять градусов

Январь 2018 года вошел в тройку самых теплых январей в Москве за всю историю метеонаблюдений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову. Отмечается, что в январе текущего года средняя температура превысила норму почти на пять градусов.

“Погоду в этом месяце определяли циклоны, было много южных циклонов, которые давали значительное количество осадков и значительные порции тепла”, – отметила Позднякова.

По ее словам, еще более теплая погода была зафиксирована в январе 2007 года, когда средняя температура воздуха в течение месяца была на семь градусов выше допустимой нормы.

Также специалист метеобюро отметила, что текущая зима побила рекорд и по количеству осадков. Ранее Praktika.ru передавала, что в мэрии Москвы пообещали убрать сугробы, высота которых достигает 47 сантиметров, в течение пяти дней.


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