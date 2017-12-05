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05 декабря, в 18:23
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Япония готовится приобрести ракеты для удара по Северной Корее

Токио планирует выделить деньги из оборонного бюджета на финансирование ракет дальнего радиуса действия

Япония готовится приобрести высокоточные ракеты с воздушным пуском, которые дадут им возможность поразить северокорейские ракеты, сообщает Le Figaro.

Токио намерен потратить деньги из оборонного бюджета на финансирование исследования, чтобы узнать, способны ли его истребители F-15 стрелять ракетами дальнего радиуса действия, включая JASSM-ER (Joint Air-to -Surface Standoff Missile) производства Lockheed Martin с дальностью 1000 километров. «Существует всемирная тенденция к использованию ракет дальнего радиуса действия, и для Японии нормально рассматривать их», – комментирует источник.

С пацифистской конституцией, принятой под оккупацией США, Япония может иметь только зенитные и противокорабельные ракеты с дальностью менее 300 километров. Любое решение страны о приобретении более дальнобойного оружия, способного нанести удар по Северной Корее или даже пролетев над Китаем, может спровоцировать противоречие.

Северная Корея объявила почти неделю назад, что она успешно испытала новый тип межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, о чем писала Практика.


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