Япония может поддержать войну США и КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается поддержать позицию Дональда Трампа, президента США, относительно военного решения проблемы с КНДР. Об этом он официально заявит на ноябрьских переговорах с американским президентом.

Согласно позиции Трампа, в решении северокорейской проблемы хороши все варианты, включая военный, пишет ТАСС. Президент США уже не раз подчеркивал, что политика Барака Обамы, которая подразумевала стратегическое терпение, завершена, а все пути решения проблемы КНДР уже «лежат на столе».

Синдзо Абэ и Дональд Трамп встретятся в Японии 5-7 ноября — они обсудят ядерно-ракетную программу КНДР. Ранее «Практика» не раз писала об обострении ситуации на Корейском полуострове. Оно связано, в первую очередь, с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР.