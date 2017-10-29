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29 октября, в 13:22
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Япония может поддержать войну США и КНДР

Синдзо Абэ собирается заявить о своей позиции на переговорах с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается поддержать позицию Дональда Трампа, президента США, относительно военного решения проблемы с КНДР. Об этом он официально заявит на ноябрьских переговорах с американским президентом.

Согласно позиции Трампа, в решении северокорейской проблемы хороши все варианты, включая военный, пишет ТАСС. Президент США уже не раз подчеркивал, что политика Барака Обамы, которая подразумевала стратегическое терпение, завершена, а все пути решения проблемы КНДР уже «лежат на столе».

Синдзо Абэ и Дональд Трамп встретятся в Японии 5-7 ноября — они обсудят ядерно-ракетную программу КНДР. Ранее «Практика» не раз писала об обострении ситуации на Корейском полуострове. Оно связано, в первую очередь, с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР.


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Леонид Пугачев
Гость
Леонид Пугачев

Могу сказать только одно! Хотелось бы жить в мире и согласии,но! Не желают понимать наши соседи, что в войне погибает глупый. Японские острова уйдут под воду! США сгорит синим пламенем. А Россия, останется и будет развиваться дальше… КНДР в беде мы не бросим…

3 дней 20 часов назад
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