Япония опровергла информацию о создании своего авианосца

Министерство обороны Японии не подтвердило информацию о том, что в Токио планируется строительство первого авианосца на базе действующего вертолетоносца Izumo.

Как сообщает ТАСС, также в ведомстве опровергли сведения о закупке боевых самолетов у США. Об этом во время пресс-конференции в Токио заявил министр обороны страны Ицунори Онодэра.

Он отметил, что на сегодняшний день ни о переделке вертолетоносца в авианосец, ни о закупке у Америки боевых самолетов F-35B речи не идет. При этом в Минобороны намерены более подробно изучить оборонный потенциал Японии.

Министр также добавил, что Токио берет курс на отказ от наступательных вооружений, но в целом ситуация с оснащением армии боевым оружием будет зависеть от появления новых внешних угроз.