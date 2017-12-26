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Япония опровергла информацию о создании своего авианосца

При этом страна намерена рассмотреть повышение оборонного потенциала

Министерство обороны Японии не подтвердило информацию о том, что в Токио планируется строительство первого авианосца на базе действующего вертолетоносца Izumo.

Как сообщает ТАСС, также в ведомстве опровергли сведения о закупке боевых самолетов у США. Об этом во время пресс-конференции в Токио заявил министр обороны страны Ицунори Онодэра.

Он отметил, что на сегодняшний день ни о переделке вертолетоносца в авианосец, ни о закупке у Америки боевых самолетов F-35B речи не идет. При этом в Минобороны намерены более подробно изучить оборонный потенциал Японии.

Министр также добавил, что Токио берет курс на отказ от наступательных вооружений, но в целом ситуация с оснащением армии боевым оружием будет зависеть от появления новых внешних угроз.


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