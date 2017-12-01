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01 декабря, в 10:31
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Япония установила дату отречения императора Акихито

Его место займет старший сын и наследный принц Нарухито

Управление Императорского двора Японии установило дату, когда император Акихито уйдет в отставку и передаст престол  своему сыну.

Отречение назначено на 30 апреля 2019 года, сообщает портал Upi. В этот день 83-летнего Акихито сменит 57-летний наследный принц Нарухито. Он взойдет на престол  1 мая 2019 года. Такое решение принял совет, возглавляемый премьер-министром Синдзо Абэ.

Японский кабинет министров в мае этого года одобрил законопроект о продлении правления Акихито. Управление Императорского двора Японии, состоящее из политиков, судей и членов императорской семьи, первоначально считало, что установит дату отречения на декабрь 2018 года, но отложило это мероприятие на апрель.

Акихито – единственный в мире правящий император, который вступил на престол 7 января 1989 года. Он стал 125-м императором Японии. С этого момента по традиционному японскому летосчислению началась новая эра, получившая официальное название Хэйсэй («Установление мира»).


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