Япония вернула на рынок легендарную игрушку «Тамагочи»

Японская компания Bandai, выпустившая первого «Тамагочи» в 1996 году, объявила о старте продаж популярной игрушки в США.

Перевыпуск электронной игрушки произошел еще в апреле 2017 года, однако до последнего времени «Тамагочи» можно было купить лишь в Японии. «Гаджет получил невероятный отклик от фанатов по всему миру, что нас стали просить вернуть ее в США, что мы и сделали», — цитирует Daily Mail представителя Bandai America.

Начиная с 10 октября игрушку можно купить в интернет-магазине Amazon за 15 долларов. В этом же месяце «Тамагочи» появится и на европейском рынке, однако компания производитель просит желающих приобрести, поторопиться, так как партия будет ограничена.

Обновленная игрушка представлена на рынке в шести разных дизайнах корпуса, с шестью разными виртуальными питомцами. Гаджет меньше, чем был в 1990, однако функциональная часть осталась прежней.