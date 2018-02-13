Японский конькобежец дисквалифицирован за использование допинга

Японский конькобежец Кей Сайто был отстранен от Олимпиады во вторник за использование запрещенного вещества.

21-летний спортсмен получил положительный результат на содержание ацетазоламида в крови. Ацетазоламид — мочегонное, которое может маскировать присутствие стероидов и другого допинга.

Он согласился добровольно отказаться от игр, но отказался признать, что принимал ацетазоламид или любые другие препараты, чтобы получить преимущество, сообщает NY post.

“Я никогда не использовал допинг. Я никогда не использовал анаболические стероиды, поэтому мне никогда не нужно было пытаться скрыть их использование”, – сказал Сайто в заявлении. “Я не хочу быть помехой для моих товарищей по команде, конкурирующих на Олимпийских играх и покину команду и деревню спортсменов добровольно.”

Сайто также будет отстранен от любых международных соревнований по конькобежному спорту до дальнейшего расследования.