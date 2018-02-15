Ящерицы умели бегать на задних лапах 110 миллионов лет назад

Профессор палеонтологии позвоночных из Сеульского национального университета Юонг-Нам Ли нашел ископаемые следы крошечного предка игуаны и выяснил, что ящерицы бегали на своих задних конечностях еще 110 миллионов лет назад. В то время на Земле жили динозавры.

В основу изысканий ученый положил возможности современных видов ящериц – он знал, что в экстремальных ситуациях они могут убегать на задних конечностях. После исследования следов на минерах он понял, что двупипедия была присуща ящерицам в самом начале эволюционного процесса, сообщает Капитал страны.

В процессе эволюции ящерицы теряли эти способности из-за того, что у них укорачивался хвост. Интересно, что спустя множество поколений, они вновь восстанавливали свои возможности бегать на задних лапках.