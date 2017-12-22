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Явлинский стал официальным кандидатом в президенты от “Яблока”

Известный политик был номинирован для участия в президентской гонке во второйй день партийного съезда

Съезд партии “Яблоко” выбрал Григория Явлинского в качестве партийного кандидата на президентских выборах. Политик уже подал необходимые документы в ЦИК.

Об этом сообщает РИА Новости. Явлинскому еще предстоит сбор подписей как кандидату от непарламентской партии. Необходимый минимум – 100 тысяч подписей, причем не более 2,5 тысяч из одного региона.

Григорий Явлинский уже принимал участие в выборах в 1996 и 2000 годах. Praktika.ru ранее сообщала о призыве Явлинского провести международную конференцию по Крыму.


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