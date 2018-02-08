YouTube: доказательств о вмешательстве РФ в референдум по Brexit нет

Компания YouTube не нашла доказательств, свидетельствующих о каком-либо вмешательстве России в референдум в Великобритании по вопросу Brexit.

Об этом заявила в четверг директор компании по связям с государственными структурами Юнипер Даунс, передает ТАСС.

“Мы провели обстоятельное расследование вокруг референдума о Brexit и не нашли абсолютно никаких доказательств. Мы изучили все рекламные объявления с любыми связями с Россией, и не нашли никаких свидетельств того, что наши сервисы использовались для вмешательства в референдум”, – сообщила она.

В слушании британского парламента, посвященной теме “фейковых новостей” также приняли участие представители компаний Google, YouTube, Facebook, Twitter. Ранее они заявили, что будут сотрудничать с властями Соединенного Королевства в вопросах расследования.

Напомним, что референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) состоялся 23 июня 2016 году, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.