«Юнармия» может открыть отделения в Сербии и Словении

Главный штаб юнармейского движения России получил предложения об открытии отделений в Сербии и Словении. Письмо с предложением об обмене опытом пришел из Белграда и Любляны. Кроме того, в местных русских школах смогут открыть юнармейские отделения.

Недавно главный штаб «Юнармии» посетила большая делегация из Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Барышева, начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ. Делегация в течение трех дней изучала российский опыт, а ее члены проявили большой интерес к движению. Также «Юнармией» интересуются европейские страны, особенно страны Восточной Европы.

На предложение об открытие отделений в Сербии и Словении ответ пока не дали — решение должно быть взвешенным. При этом в Армении, Таджикистане и Абхазии юнармейские отряды созданы уже давно — они пользуются большой популярностью у подрастающего поколения.