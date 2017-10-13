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Юнкер выступил против независимости Каталонии от Испании

Референдум в регионе прошел 1 октября

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в университете Люксембурга, заявил, что обеспокоен ситуацией в Каталонии и не одобряет желание жителей региона стать независимыми от Испании.

Юнкер считает, что примеру Каталонии могут последовать и другие регионы страны. «В связи с этой тенденцией управление ЕС может стать сложнее», — цитирует его РИА Новости.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября, более 90% проголосовали за отделение от Испании, еще 7,8% респондентов выступили против независимости Каталонии. При этом 2% бюллетеней были пустыми, а еще 0,89% оказались испорченными. В общей сложности в прошедшем референдуме приняли участие свыше 2,2 миллионов человек.

Ранее «Практика» писала о том, что 10 октября, в каталонском парламенте подписали декларацию о независимости. В церемонии приняли участие всего 72 депутата, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас и председатель законодательного органа Карме Форкадель.


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