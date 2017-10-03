Юрист: повышение госпошлины приведет к созданию барьера для защиты своих прав

Адвокат Сергей Головин специально для «Практики» прокомментировал предложение Верховного суда России о повышении суммы ряда госпошлин.

По его мнению, это приведет к уменьшению доступа к правосудию для граждан. Юрист напоминает, что в настоящий момент государственная пошлина для судов общей юрисдикции и арбитражных судов рассчитывается согласно определенным правилам, изложенным в Налоговом кодексе РФ, и зависит от цены искового заявления.

«Верховным судом РФ предложено отказаться от ограничений, которые сейчас существуют по размеру госпошлины», — заявляет Головин и поясняет, что в настоящее время для судов общей юрисдикции они составляют 60 тысяч рублей и 200 тысяч рублей в арбитражном суде. Это особенно актуально для исков, связанных с недвижимостью как самым дорогим имуществом, которым обладают граждане, когда, например, по исковым заявлениям о признании права собственности цена иска рассчитывается от рыночной стоимости квартиры.

В этом случае у истцов может не хватить денег на госпошлину, так как она будет составлять несколько сотен тысяч рублей, и, следовательно, они не смогут даже оспорить незаконные действия и будут лишены своего имущества в случае его незаконного присвоения каким-либо образом, добавил юрист.

Также предлагается увеличить государственную пошлину за подачу апелляционной и кассационной жалобы. В настоящий момент они не зависят от цены иска и составляют три тысячи рублей для организаций и 150 рублей для граждан. Предложено расчет вести от той госпошлины, которая была оплачена в суде первой инстанции, и, следовательно, сумма также будет зависеть от цены иска. Апелляция 50% госпошлины в первой инстанции, кассация 100%, надзор 200%.

Как следует из пояснительной записки, целью данных мер является разгрузка судов и возврат убытков, которые несет государство, но это приведет к созданию железобетонного барьера для защиты своих прав для многих, подытожил Сергей Головин.

Ранее «Практика» писала о том, что Верховный суд России предложил в разы увеличить размер госпошлин.