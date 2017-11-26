Юристы Крыма готовятся оспорить санкции в судах

В Крыму стартовала работа по оспариванию в международных судах санкций против полуострова.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов.

Он отметил, что первые иски могут быть поданы уже в 2018 году, однако о каких-либо результатах говорить пока рано, так как соответствующая работа только началась.

По словам Молохова, в первую очередь планируется оспорить персональные санкции. Для этого необходимо найти такую кандидатуру, в отношении которой необоснованность введения санкций является неоспоримой.

Вторая часть работы юристов – оспаривание санкционных мер против Крыма в целом.

Молохов отметил также, что основная сложность состоит в том, что все судебные процессы будут проводиться в Европейском суде справедливости в Люксембурге, а это потребует немалых затрат. И на сегодняшний день этот вопрос еще не урегулирован.