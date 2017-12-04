Южная Корея призвала Вашингтон к диалогу с КНДР

Южнокорейские официальные лица в понедельник призвали Сеул и Вашингтон принять новую совместную стратегию по возвращению Северной Кореи к диалогу, сообщает UPI.

Депутат демократической партии Сон Ен Гиль сказал на форуме в Сеуле: «Северная Корея не откажется от своих ядерных боеприпасов без системы коллективной безопасности, которая делает ненужным ее ядерное развитие».

Депутат подчеркнул, что необходимо, чтобы Соединенные Штаты участвовали в переговорах «один на один» с КНДР, после того как обе стороны откажутся от своих стратегий, связанных с ядерным оружием.

«США должны заложить основу для мирного соглашения, которое гарантирует, что оно не приведет к какой-либо агрессии в отношении Севера», – сказал Сон. Также он предложил Сеулу и Вашингтону рассмотреть новые рамки переговоров, которые позволили бы уменьшить нестабильность режима, а не предлагать экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию.

Ранее Практика писала о том, что КНДР выдвинула условия для начала переговоров с США.