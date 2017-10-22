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Южная Корея продолжит возведение ядерных реакторов на АЭС «Кори»

Все работы, которые ранее были приостановлены, продолжатся в ближайшее время

Южнокорейские власти намерены возобновить возведение двух ядерных реакторов «Шин-Кори-5» и «Шин-Кори-6» на атомной электростанции «Кори».

Как сообщает новостное агентство Yonhap, такое решение правительство приняло в связи с итогами общественного обсуждения. Отмечается, что возведение реакторов продолжится уже очень скоро.

Обсуждение, в котором принимали участие жители Южной Кореи, а также эксперты, представляющие не только сторонников инициативы, но и противников продолжения постройки реакторов, длился три месяца.

Подчеркивается, что согласно решению правительства, все работы, которые ранее были приостановлены, должны завершится, а реакторы точно будут активированы после окончания строительства.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Китае запустили реактор Тяньваньской АЭС, который был построен при участии России.


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