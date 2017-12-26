Южная Корея: в 2018 году КНДР захочет диалога с США

Правительство Южной Кореи заявляет, что Северная Корея, скорее всего, будет готова к диалогу с Вашингтоном в следующем году, продолжая развивать ядерное и ракетное развитие, сообщает UPI.

Министерство унификации Южной Кореи во вторник обнародовало прогноз действий, которые Северная Корея, скорее всего, примет в 2018 году, после растущего давления и строгих санкций со стороны международного сообщества.

Объем торгов Северной Кореей с крупнейшим торговым партнером Китая к концу прошлого месяца сократился на 10,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, при этом экспорт упал на 31,7 процента до 1,6 миллиарда долларов. Между тем импорт из Китая вырос на 7,5% в годовом исчислении до 3 млрд долларов.

Министерство говорит, что, хотя инфляция и валютные курсы остаются стабильными в КНДР, уровень цен повышается, поскольку международные санкции начинают действовать.

Сообщалось о резком скачке цен на продовольствие и коммунальные услуги для среднего гражданина, что привело к экономическим трудностям, с которыми сталкиваются 70 процентов населения. По словам Voice of America, это стало причиной увеличения количества дезертиров.

Кроме того, замораживание финансовых активов и ограничение сделок с северокорейскими компаниями, не говоря уже о запрете третьих стран на трудоустройство рабочих с севера, скорее всего, повлияют на доходы в иностранной валюте.

Для борьбы с недовольством народа в связи с последствиями санкций Пхеньян также, вероятно, усилит контроль над народом и постарается укрепить единство режима.

Также во вторник официальный представитель Министерства унификации сказал, что есть признаки того, что Север готовится к Паралимпийским играм, сообщил Чосон Ильбо.

Он подтвердил позицию Сеула о том, что глобальное спортивное событие может послужить импульсом для улучшения межкорейских отношений и ослабления региональной напряженности.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Южная Корея готова к Олимпиаде-2018.