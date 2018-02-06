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06 февраля, в 11:02
Новости

Южная Корея закрыла полетную зону по маршруту судна из КНДР

Корабль перевозит музыкантов, которые примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане

Министерство Южной Кореи по делам национального объединения объявило о введении бесполетной зоны по маршруту следования в страну судна из КНДР.

Как сообщает информационное агентство YONHAP NEWS, на борту северокорейского судна “Мангенбон-92” находятся музыканты, которым предстоит принять участие в проведении церемоний Олимпийских игр в Пхенчхане.

Уточняется, что в зоне следования судна временно запрещены полеты как вертолетов, так и различных беспилотных средств. Сроки ограничений пока не названы.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Северная и Южная Корея рассматривали перспективы создания первой объединенной олимпийской сборной.


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