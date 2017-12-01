Южный Судан присоединится к конвенции о запрещении химического оружия

Южный Судан объявил о готовности присоединиться к конвенции о запрещении химоружия.

Об этом в пятницу, 1 декабря, заявила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА Новости.

В ОЗХО подчеркнули, что страны, присоединившиеся к конвенции, пользуются всеми ее преимуществами и становятся полноправными членами организации.

Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю положительно оценил намерение Южного Судана вступить в организацию и призвал другие государства, в частности, КНДР, Израиль и Египет, последовать этому примеру.

Напомним, Южный Судан получил независимость в 2011 году. С того времени стабильность в государстве так и не была достигнута. В 2013 года начался конфликт между лидером страны и премьер-министром, который продолжается по сей день.

16 декабря 2013 года президент Южного Судана Салва Киир заявил о предотвращении государственного переворота, а в организации мятежа обвинил вице-президента Риека Машара.

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