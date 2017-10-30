За четыре дня «Матильду» посмотрели 750 тысяч человек

За четыре дня «Матильду» Алексея Учителя успели посмотреть более 750 тысяч зрителей, при этом к 30 октября картина собрала 250 миллионов рублей.

Как сообщает «Интерфакс», фильм побил рекорд по предварительным продажам среди отечественного игрового кино еще в первый день проката. В пресс-службе Sarafan PR, занимающейся информационной поддержкой фильма, отмечают, что «Матильда» значительно опередила другие популярные отечественные кинокартины, вышедшие в 2017 году — «Время первых», «Гоголь. Начало», «Кухня. Последняя битва».

Напомним, ранее «Практика» передавала, что в первый день «Матильда» собрала почти 40 миллионов рублей. Во многом такой популярности поспособствовал скандал вокруг киноленты. Депутат Наталья Поклонская неоднократно заявляла, что считает фильм порочащим память царя Николая II и оскорбляющим чувства верующих.

Эксперты считают, что кассовые сборы фильма Алексея Учителя могут превысить 500 миллионов рублей.