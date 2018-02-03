За год Москалькова помогла 12 тысячам людей в области труда

В 2017 году уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступило более 1,6 тысяч жалоб на нарушения в области труда. В основном люди жалуются на невыплату или задержку зарплаты, опасные условия работы или другие проблемы. Отмечается, что 129 обращений написаны целыми коллективами.

По большей части жалоб омбудсмен смогла помочь. Более того, она оказала содействие более 12 400 людей. 25 должностных и 13 юридических лиц привлекли к ответственности. Также в ходе проверок возбуждено два уголовных дела за невыплату заработной платы, сообщили в пресс-служба уполномоченного.

Москалькова подчеркнула, что держит все жалобы и обращения, связанные с нарушением трудовых прав людей, на особом контроле. Все они будут рассмотрены, и по каждому она постарается оказать адекватную помощь.