За мужество и отвагу: пилоту Филипову присвоено звание Героя России

Похороны пилота сбитого в Сирии Су-25 Романа Филипова по желанию его семьи пройдут в Воронеже, сообщает Минобороны РФ. Церемония состоится 8 февраля.

Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин выразил соболезнования семье и близким Романа и обещал оказать всю необходимую помощь и поддержку.

“Роман был грамотным и решительным летчиком-штурмовиком первого класса, пользовался авторитетом у своих подчиненных и командиров. Его гибель — тяжелая утрата для Воздушно-космических сил и всех тех, для кого он был настоящим боевым товарищем, наставником и образцом для подражания“, –

заявил генерал-полковник.

“Майор Филипов, как и все наши военнослужащие, настоящий патриот Родины. Его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и Армии России”, – добавил Суровикин.

Герой России

Министр обороны Сергей Шойгу представил российского летчика Романа Филиппова к званию Героя России посмертно.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 февраля, подписал указ, подтверждающий присвоение Роману Филипову звания Героя России, сообщает пресс-служба Кремля.

“За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)”, – сообщается в тексте указа.

Стандартное задание

В субботу, 3 февраля, майор Роман Филипов в связке со вторым пилотом Су-25СМ выполнял стандартное боевое задание: патрулировал сирийскую провинцию Идлиб, для страховки вылет осуществлялся с полным боекомплектом. Самолет под управлением Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться, но приземлиться удалось в районе населенного пункта Телль-Дебес, контролируемого боевиками. Офицер принял неравный бой с террористами, но когда ситуация стала безвыходной и его окружили, Филипов подорвал себя гранатой.

Российским спецслужбам совместно с турецкой разведкой удалось провести спецоперацию и доставить тело Филипова на территорию РФ.

Реакция в соцсетях

Общественность сочувствует и выражает соболезнования родственникам Романа Филипова.

“Светлая память воину России! Родственникам героя соболезнования, и сил пережить это горе”, – пишет Илья Фастов в официальной группе Министерства обороны РФ “ВКонтакте”.

История звания

Герой России – высшее звание за заслуги перед государством и народом, связанное с совершением героического подвига. Это звание учреждено Законом РФ от 20 марта 1992 года и может быть присвоено президентом Российской Федерации единожды.

Первым, кто удостоился звания Героя России, 11 апреля 1992 года стал генерал-майор авиации С.С. Осканов, предотвративший падение самолета на населенный пункт ценой собственной жизни.

По состоянию на 7 февраля 2018 года по известным данным к званию Героя России приставлено 1112 человек, из них 480 получили звание посмертно. Также многие указы о присвоении президентом РФ звания не публикуются в связи с секретностью.