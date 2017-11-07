За пост президента Чехии поборются 16 человек

Во вторник, 7 ноября, истек крайний срок регистрации кандидатов в президенты Чехии, информирует пресс-служба МВД республики и уточняет, что всего было подано 16 заявок.

«Фамилии кандидатов будут названы 24 ноября, после проверки поданных ими документов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Однако имена некоторых претендентов уже известны.

Одним из последних зарегистрировался 61-летний экс-премьер Мирек Тополанек, которого глава выигравшего недавние парламентские выборы движения ANO Андрей Бабиш назвал «самым коррумпированным премьером в истории Чехии». Нынешний президент страны Милош Земан также подал заявку за свое переизбрание.

Согласно проведенным опросам о кандидатах в президенты, лидирует Земан, его поддерживает ровно треть жителей Чехии. Второе место досталось экс-председателю академии наук Йиржи Драгошу, третье — предпринимателю Михалу Горачеку.

Ранее «Практика» писала о том, что президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за свои слова о Крыме.