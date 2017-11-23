Забег Дедов Морозов пройдет в Санкт-Петербурге

В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге состоится традиционный забег Дедов Морозов.

В этом году в мероприятии примут участие около трех тысяч участников, сообщает портал Известия. Торжественное открытие акции пройдет с участием Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга.

Основная дистанция забега составляет 2,5 километра, она проложена по Миллионной улице, через Аптекарский переулок по направлению к Мойке. Финишную прямую участники пересекут на Дворцовой площади.

В акции могут участвовать все желающие от 4 до 80 лет. Детям подготовили отдельную программу забега.

Перед Новом годом на Дворцовой площади планируют установить сцену, напоминающую ледяной замок. Жителям и гостям Санкт-Петербурга будет не скучно в этом Новом году. Они смогут принять участие в караоке со звездами, танцевальном флешмобе и битве хоров.

Все главные мероприятия будут проходить на главной площади города возле 25-метровой искусственной ели. 1 января в три часа ночи над акваторией Невы прогремят салюты.