Задержанные в Москве боевики готовили теракты и покушения на полицейских

Четверо боевиков, которых задержали в конце минувшей недели в Москве и Махачкале, планировали теракты и покушения на полицейских. 13 и 14 октября в столице России и Махачкале соответственно задержали четверых членов «спящей ячейки» дагестанских боевиков. При задержании в одном из заброшенных домов Махачкалы стражи порядка обнаружили и обезвредили три взрывных устройства.

Главаря банды задержали в Москве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Главарь был наиболее опытным в «команде» и поддерживал с боевиками ИГИЛ* связь через популярный мессенджер. Бомбы, при этом, создал не главарь, а самый младший член банды. Он собрал сразу пять самодельных взрывных устройств, два из которых испытал в недостроенных домах. Еще три были тщательно спрятаны — их планировалось взорвать во время массового мероприятия в Дагестане.

Это не единственное преступление, которое планировала банда. После совершения терактов боевики хотели напасть на полицейских с ножами.

*международная террористическая организация, запрещенная в России