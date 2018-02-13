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13 февраля, в 20:59
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Задирающие цены перед ЧМ владельцы гостиниц возмутили пользователей соцсетей

Ростуризм опубликовал очередной список недобросовестных отелей

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) опубликовало во вторник, 13 февраля, список отелей с завышенными ценами на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ростуризм обнаружил признаки недобросовестной ценовой политики в 69 гостиницах. Как сообщил ТАСС, самый “проштрафившийся” город – Санкт-Петербург, 26 местных отелей завысили цены на жилье.  Индивидуально самым злостным нарушителем стал комплекс “Три пескаря” в Калининграде – владельцы гостиницы назначили цену на свои номера в 833% от нормы.

Россияне и ранее жаловались на подобную не самую чистоплотную бизнес-стратегию. Новый список Ростуризма ожидаемо вызвал новую волну возмущения.

В Facebook Владимир Башорин утверждает, что на начало июля в Москве “дешевле 100 тысяч рублей за неделю (отелей) нет практически. Только хостелы”. Там же Елена Сгибнева подтверждает обвинения Ростуризма: ” Зайдите в букинг и посмотрите цены. Например указанный Дон Мажор в Ростове 5100 за ночь на 22 июня.”

Впрочем, нашлись пользователи, оправдывающие отели, предлагая посмотреть например на “динамику цен на отели в Дюссельдорфе во время выставок”. Показательное мнение такого рода высказал пользователь FB Александр Лебедев, указавший как работают гостиницы во время крупных спортивных состязаний в США.

В Twitter также недоумевают и иронизируют. “Ростуризм на врагов работает. Не дает людям заработать денег”, – саркастически пожаловался один из пользователей. “Чувствуется, из-за ЧМ по футболу в этом году про путешествия по стране можно забыть”, – расстраивается другой, в то время как в комментариях желают чтобы “скорее уж прошел этот ЧМ”.

 


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