Задирающие цены перед ЧМ владельцы гостиниц возмутили пользователей соцсетей

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) опубликовало во вторник, 13 февраля, список отелей с завышенными ценами на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ростуризм обнаружил признаки недобросовестной ценовой политики в 69 гостиницах. Как сообщил ТАСС, самый “проштрафившийся” город – Санкт-Петербург, 26 местных отелей завысили цены на жилье. Индивидуально самым злостным нарушителем стал комплекс “Три пескаря” в Калининграде – владельцы гостиницы назначили цену на свои номера в 833% от нормы.

Россияне и ранее жаловались на подобную не самую чистоплотную бизнес-стратегию. Новый список Ростуризма ожидаемо вызвал новую волну возмущения.

В Facebook Владимир Башорин утверждает, что на начало июля в Москве “д

Впрочем, нашлись пользователи, оправдывающие отели, предлагая посмотреть например на “

В Twitter также недоумевают и иронизируют. “Ростуризм на врагов работает. Не дает людям заработать денег”, – саркастически пожаловался один из пользователей. “Чувствуется, из-за ЧМ по футболу в этом году про путешествия по стране можно забыть”, – расстраивается другой, в то время как в комментариях желают чтобы “скорее уж прошел этот ЧМ”.